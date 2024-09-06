Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois'yı transfer ettiğini açıkladı.
Deneyimli futbolcunun, İstanbul temsilcisiyle 1 yıllık kontrat imzaladığı belirtildi.
İşte Eyüpspor'dan yapılan o paylaşım:
ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Leo Dubois! ikas Eyüpspor'umuz, Leo Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: Transfer dönemi başladığından beri sağ bek mevkisi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık.… pic.twitter.com/eQf4xNe5ou— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) September 6, 2024