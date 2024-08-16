Arda Turan'dan flaş açıklamalar! "Yüzleşemeyeceğim hiçbir şey yok"

Futbol dünyasının önemli isimlerinden Arda Turan, "Yüzleşme" belgeseli hakkında Futbol Plus'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ceren Dalgıç'ın sorularını yanıtlayan başarılı teknik direktör, genç açıklamalarıyla da gündem yarattı.

"YÜZLEŞEMEYECEĞİM HİÇBİR ŞEY YOK"

Kişisel ve profesyonel yaşamında herhangi bir yüzleşmeye girmediğini belirten Turan, tüm hatalarıyla yüzleşmeye açık olduğunu ifade etti. Belgeselde gerçek Arda Turan'ın gösterilmesine önem verildiğini belirten başarılı teknik direktör, hatalarını ön plana çıkartmaktan korkmadığının da altını çizdi.

"DUYGULARIMLA VERDİĞİM TÜM KARARLARIN BEDELİNİ ÖDEDİM"

Futbol kariyerinde duygusal kararlar verdiğini ve bu kararların sonuçlarına katlandığını söyleyen Turan, duygularının aldığı risklere ve ödediği bedellere işaret etti.

"BİLAL MEŞE OLAYINDA HAKLILIĞIMI %100 İNANIYORUM"

Bilal Meşe olayı hakkında konuşan Turan, olayda haklı olduğuna %100 inandığını ancak çözüm yönteminin yanlış olduğunu kabul etti.

"INİSETA KONUMUNDAN YÜKSELDİ"

Geçmişte futbol dünyasında tanıştığı çoğu kişinin kendisinde hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Arda Turan,İniseta için ise tam tersini söyledi. İniseta'nın konumundan dolayı gözünde daha da yükseğe çıktığını belirtti.

"FENERBAHÇE'YE BÜYÜK SAYGIM VAR"

Galatasaraylı bir aileden geldiğini vurgulayan Turan, buna rağmen Fenerbahçe'ye büyük saygı duyduğunu ve futbol yaşamındaki hatalarının çoğunun duygusal kararlarla şekillendiğini söyledi. "Hakeme Krampon Fırlatma Pişmanlığım Yok" Turan, hakeme krampon fırlatması hakkında pişmanlık duymadığını belirtti. Bu eylemin arkasındaki duygusal sebeplerin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

"CANER ERKİN İLE KAVGAMDA PİŞMANLIK YOK"

Caner Erkin ile yaşadığı kavga hakkında da konuşan Turan, bu durumun pişmanlık yaratmadığını belirtti. Yeri geldiğinde futbol dünyasından birçok arkadaşı ile de tartışma yaşadığını ifade edern Turan, bunların doğal yaşantıda olabileceğini söyledi.

"PRİM KRİZİNDE KIRGINLIKLARIM VAR"

Prim kriziyle ilgili yaşadığı kırgınlıkların altını çizen Turan, bu kriz nedeniyle hak etmediği bedeller ödediğini öne sürdü.

"BARCELONA'DA YALNIZ BIRAKILDIM"

Barcelona'daki deneyimleriyle ilgili konuşan Turan, bu süreçte yapılan eleştirileri ciddiye almadığını, arkadaş ve ailesine çok önem verdiğini belirtti. Yapılan eleştiriler ile ilgili "Arkadaş kurbanı olduysam, Barcelona'da yalnız bırakıldığım içindir" şeklinde ironi ile karşılık verdi.

"BARCELONA'DAN AYRILMAKTA GEÇ KALDIM"

Barcelona'dan ayrılma kararının zamanında alınmadığını belirten Turan, geç kaldığını düşündüğü bu ayrılığın ardından yaşadıklarını anlattı.

"BİR YILIM DAHA OLSA ATLETİCO MADRİD'TE OYNAMAK İSTERİM"

Futbol kariyerinde yaşadıklarını samimiyetle aktaran Turan, bir yıl daha futbol oynama şansı bulsa, Atletico Madrid'te oynamak istediğini söyledi.

"MUSLERA'YI KİM İSTEMEZ"

Takım arkadaşlarıyla ilgili olumlu bir değerlendirme yapan Turan, Muslera'nın takımında bulunmasının her futbolcu için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı.