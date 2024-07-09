2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) yarı final karşılaşmasında İspanya ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları anbean haberimizde...

İSPANYA - FRANSA İLK 11'LER

İspanya: Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Olmo, Yamal, Williams, Morata.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Rabiot, Dembele, Kolo Muani, Mbappe.

İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - Fransa maçı 9 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

MAÇTA İLK GOL GELDİ

İSPANYA'NIN YARI FİNAL YOLU

B Grubu'nda İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'la mücadele eden İspanya, 3'te 3 yaparak grubu lider bitirdi. Boğalar, son 16 turunda Gürcistan'ı 4-1 ve çeyrek finalde ise Almanya'yı uzatmalar sonucu 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

FRANSA'NIN YARI FİNAL YOLU

D Grubu'nda Avusturya, Hollanda ve Polonya ile karşılaşan Fransa ise grubu 1 galibiyet, 2 beraberlikle 2. sırada tamamladı. Horozlar, son 16 turunda Belçika'yı 1-0 ve çeyrek finalde ise Portekiz'i penaltılar sonucu eleyerek yarı finale yükseldi.