2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO) heyecan devam ediyor. Turnuvanın çeyrek final maçında İngiltere ile İsviçre karşılaşıyor. Düsseldorf Arena'da oynana mücadelede Daniele Orsato düdük çalıyor. A Milli Futbol Takımımızın tur atlaması halinde bu mücadelenin kazananıyla karşılaşacak. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.
İsviçre: Sommer, Schär, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder, Vargas, Ndoye, Embolo.
İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İngiltere - İsviçre maçı 6 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.