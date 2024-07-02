Romanya - Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Romanya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
ROMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Romanya - Hollanda maçı 2 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Mogoş, Marius Marin, Dennis Man, Stanciu, Razvan Marin, Hagi, Draguş.
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Bergwijn, Gakpo, Depay.