İşte EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri!

EURO 2024'te son 16 turu maçları tamamlanırken çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Ay-yıldızlıların da arasında bulunduğu 8 takım, yarı final için mücadele edecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları tamamlanırken çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Ay-yıldızlıların da arasında bulunduğu 8 takım, yarı final için mücadele edecek.

EURO 2024'te son 16 turu mücadeleleri bugün oynanan iki maçın ardından tamamlandı. Rakiplerini saf dışı bırakan Almanya, İspanya, Fransa, Portekiz, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Türkiye adını son 8 takım arasına yazdırdı. Avrupa Şampiyonası çeyrek final eşleşmelerinin gün ve saati belli oldu.

EURO 2024'TE ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMA TAKVİMİ ŞÖYLE:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya - Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz - Fransa (Volksparkstadion)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere - İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda - Türkiye (Berlin Olimpiyat)