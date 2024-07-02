EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasıson 16 turunda A Milli Futbol Takımı'mız ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. Millilerin teknik direktörü Vincenzo Montella:zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Maçın önemini hepimiz biliyoruz. Bunun bilincinde hazırlandık. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Bu maçta çok özgüvenli olmamız gerekiyor. Topa sahip olduğumuzda pas oyunumuzu göstermemiz gerekiyor. En çok gol beklentisi olan üçüncü milli takımız. Bu özgüvenle maçımıza çıkacağız.

Şu an maça başlayabilecek en iyi 11'i çıkardık. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın farklı özellikleri var. Maç içerisinde pozisyon değiştirerek oynayabiliyorlar.