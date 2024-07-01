Fransa - Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayın...
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ve Belçika kozlarını paylaşıyor. Düsseldorf Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
FRANSA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fransa - Belçika maçı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT'1de canlı yayınlanacak.
Fransa - Belçika maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Thuram, Mbappe
Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Carrasco, Onana, De Bruyne, Doku, Openda, Lukaku