İspanya - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İspanya ile Gürcistan zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. İspanya - Gürcistan karşılaşmasını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İspanya - Gürcistan maçı 30 Haziran Pazar günü saat 22:00'de oynanıyor. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor..
İspanya - Gürcistan maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Fabian, Rodri, Pedri, Yamal, Nico Williams, Morata
Gürcistan: Mamardashvili, Lochoshvili, Dvali, Kashia, Gvelesiani, Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze
⚽️GOL! Gürcistan ilk kez geldi golü buldu! Le Normand kendi kalesine topu ağlara gönderdi. pic.twitter.com/XGKebzJneE— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024
⚽️GOL! Rodri sahnede! İspanya beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/rzJZAczrqi— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024