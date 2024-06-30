EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaştı.
Karşılaşmayı 4-1 kazanan İspanya adını çeyrek finale yazdırdı.
İspanya'da sahneye 39. dakikada Rodri, 51. dakikada Fabian Ruiz, 75. dakikada Nico Williams ve 83. dakikada Dani Olmo çıktı.
Gürcistan'ın golünü ise 18. dakikada Robin Le Normand (K.K.) kaydetti.
İspanya, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
#ÖZET | 4 gollü galibiyet İspanya'yı çeyrek finale taşıdı ✅ Maçın son anlarında Nico Williams harika bir gole imza attı 👟⚽🚀 İşte maçın özeti👇 pic.twitter.com/8hQo6ZAMdI— TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024