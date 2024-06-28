Sosyal medyada paylaşılan videoda, F Grubu'ndaki karşılaşmaların maç önü ve maç sonu özel görüntülerinin yanı sıra futbolcuların ve teknik ekibin maç tahminleri, tebrik mesajlarını yanıtlamaları gibi detaylar yer aldı.
Gürcistan karşılaşması öncesinde Kenan Yıldız'ın "3-1 kazanırız" ve Merih Demiral'ın "Kerem gol atar" tahminleri dikkati çekti.
Çekya galibiyetinin ardından futbolcuların sevinçlerine takım otobüsünde ve otel önünde taraftarlarla devam etmesi de videodaki özel görüntüler arasında yer aldı.
🎥 #EURO2024 Son 16 Biletinin Hikayesi 💪 "İnşallah bu klibi maçtan sonra izleyeceğiz, inanıyorum!" 🇹🇷 #BizimÇocuklar ❤️🤍 #MilliTakımİçinTekYürek pic.twitter.com/pbDroepnh5— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 27, 2024