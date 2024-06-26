EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu 3. maçında Ukrayna ve Belçika kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ukrayna - Belçika maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da oynanıyor. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Yaremchuk, Dovbyk
Belçika: Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, De Bruyne, Onana, Tielemans, Doku, Trossard, Lukaku