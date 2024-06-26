EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. maçında Gürcistan ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Gürcistan - Portekiz maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de oynanıyor. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Lochoshvili, Dvali, Chakvetadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia
Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo Pereira, Antonio Silva, Inacio, Neto, Palhinha, Joao Neves, Conceiçao, Felix, Ronaldo
🏆⚽ GOL | Gürcistan golü erken buldu! Hızlı gelişen atakta Kvaratskhelia golü attı! pic.twitter.com/2bqfpbi9Ym— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2024