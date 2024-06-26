2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Çekya karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar'a son 16 bileti için beaberliğin bile yeteceği maçta, ay-yıldızlılar galibiyetle ayrılmak istiyor. Çekya-Türkiye maçının tüm detayları ve maçın CANLI YAYINI haberimizde...

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Çekya, Hamburg'da kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

ÇEKYA - TÜRKİYE İLK 11'LER

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Hakan Ç., Kenan Yıldız, Barış Alper.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çekya - Türkiye maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

ISTVAN KOVACS DÜDÜK ÇALACAK

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşan Türkiye, kazanması veya berabere kalması halinde gruptan çıkacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetiyor. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas oldu. VAR'da ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev yapıyor.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

EURO 2024 gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükseliyor. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali merak ediliyor. Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları beklenecek.

TÜRKİYE'DE ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray formasıyla 2 sezondur harika performans gösteren Abdülkerim Bardakcı, Gürcistan ve Çekya maçının ardından sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bardakcı'nın yanı sıra ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan kaleci Mert de maçta forma giyemiyor. Takımla çalışan İrfan Can Kahveci ise maç kadrosunda yer alıyor. Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, Çekya maçında da sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.