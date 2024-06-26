EURO 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla grubu 2. tamamlayan kırmızı-beyazlılar, son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. Milli Takım'da Merih Demiral mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Merih'in sözleri...

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla grubu 2. tamamlayan kırmızı-beyazlılar, son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. Milli Takım'da Merih Demiral mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERİH'İN SÖZLERİ:

Çok zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Çok mücadele verdik sahada. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sahaya karakter koydular. Gerekli mücadeleyi, karakteri gösterdik. Çok mutluyuz. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam ederiz. Maç maç gidiyoruz. Avusturya formda bir takım. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel sonuç alırız.