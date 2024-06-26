EURO 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla grubu 2. tamamlayan kırmızı-beyazlılar, son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. Milli Takım'da İsmail Yüksek mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL'İN SÖZLERİ:

Çok mutluyuz. Saha içindeki sevincimizden de belliydi. En son 2008'de gruptan çıkmıştık. Bu jenerasyon tekrarladı bunu. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı. Çok iyi bir takımız. Hak ettiğimizi yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu takım en başından beri bunu hak ediyordu. Gruptan çıktığımız için mutluyuz. Artık yarından itibaren Avusturya maçına odaklanmalıyız. Artık hedefimiz Avusturya'yı elemek. Şu anda çok yorgunum. 60 dakika süre aldım. İki aya yakındır 60 dakikaya yakın oynamadım. Zaman zaman ağrım olsa da tolore etmeye çalıştım. Kazandığınız zaman o ağrıları hissetmiyorsunuz. Hedefimiz tabii ki orada da çeyrek finale yükselmek. Çok iyi hazırlanacağız. Takım zaten biliyor. En son maçta kötü bir mağlubiyet almıştık. Bu sefer daha sağlam geliyoruz. Umarım kazanan biz oluruz.