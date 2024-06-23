Son dakika spor haberi: İsviçre ile Almanya, EURO 2024'ün 3. haftasında Frankfurt Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. İsviçre - Almanya maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile Almanya karşılaşıyor. Grubun birincisinin belli olacağı maçı haberimizden canlı izleyebilirisiniz...

İSVİÇRE - ALMANYA İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Xhaka, Rieder, Aebischer, Freuler, Ndoye, Embolo

Almanya: Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, Gundogan, Wirtz, Havertz

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre - Almanya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.