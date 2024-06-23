Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile Almanya karşılaşıyor. Grubun birincisinin belli olacağı maçı haberimizden canlı izleyebilirisiniz...
İSVİÇRE - ALMANYA İLK 11'LER
İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Xhaka, Rieder, Aebischer, Freuler, Ndoye, Embolo
Almanya: Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, Gundogan, Wirtz, Havertz
İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İsviçre - Almanya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.