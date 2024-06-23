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Beşiktaş'ın yıldızına kanca! 10 milyon Euro gözden çıkarıldı Beşiktaş'ın yıldızına kanca! 10 milyon Euro gözden çıkarıldı 12:52
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Zaniolo'ya teklif yağıyor! G.Saray'ın cevabı... Zaniolo'ya teklif yağıyor! G.Saray'ın cevabı... 00:51
Galatasaray'dan Nelsson'a zamlı sözleşme! Galatasaray'dan Nelsson'a zamlı sözleşme! 00:36
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