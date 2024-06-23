İskoçya - Macaristan maçı CANLI İZLE | EURO 2024

EURO 2024'te A Grubu 3. maçında İskoçya ile Macaristan kozlarını paylaşıyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2024- 21:50