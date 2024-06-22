EURO 2024 heyecanı Almanya'da devam ediyor. F grubu 2. maçında Türkiye'nin rakiplerinden Gürcistan ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Hamburg'daki Volksparkstadion'da oynanan Gürcistan - Çekya mücadelesini haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

EURO 2024'te heyecan son sürat devam ediyor. Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu ikinci maçında Gürcistan ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Volksparkstadion'da oynanan müsabakada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalıyor.

Gürcistan ilk maçında A Milli Takımımız'a 3-1 mağlup oldu. Çekya ise turnuvanın favorilerinden Portekiz'e 2-1 yenildi. İki takım da gruptaki ilk galibiyetlerine ulaşmak için sahaya çıktı. Karşılaşmanın CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÜRCİSTAN - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Gürcistan - Çekya maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

GÜRCİSTAN - ÇEKYA MAÇINDA İLK 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Cerny, Hlozek, Schick

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İŞTE GÜRCİSTAN'IN GOLÜ:

⚽️ GOL | Mikautadze penaltıyı gole çevirdi! Gürcistan 1-0 öne geçti! 🇬🇪#EURO2024 pic.twitter.com/RcE754vEuF

— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024