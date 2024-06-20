İspanya 1 - 0 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET) EURO 2024

EURO 2024 B Grubu karşılaşmasında İspanya ve İtalya karşı karşıya geldi. İspanya, İtalya'yı bulduğu tek golle mağlup ederek 3 punın sahibi oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2024- 21:52 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024- 23:55