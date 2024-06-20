EURO 2024 B Grubu mücadelesinde İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi.
Müsabaka İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta İspanya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle geldi.
İspanya bu galibiyetle B Grubu'nda puanını 6'ya çıkardı.
İspanya ise 3 puanda kaldı.
B Grubu'nda son maçta İspanya, Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.
İtalya ise Hırvatistan'la karşılaşacak.
MAÇIN GOLÜ:
⚽️ GOL | Calafiori'den ters vuruş! Üst üste ataklar sonuç verdi! İspanya aradığı golü sonunda buldu!#EURO2024 pic.twitter.com/NIKU8j5ucT— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2024