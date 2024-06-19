Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. A Grubu'nda Almanya ile Macaristan karşılaşıyor. Ev sahibi Panzerler bu maçı kazanıp 6 puana yükselmek isterken, Macarlar ise gruptaki ilk puan yada puanlarını kazanmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ALMANYA - MACARİSTAN İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay, Wirtz, Havertz.

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga.

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya - Macaristan maçı 19 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.