EURO 2024'te heyecan devam ediyor.
Günün ilk maçında Romanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi.
Müsabaka Romanya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta Romanya'nın galibiyet gollerini 29. dakikada Stanciu, 52. dakikada Marin ve 57. dakikada Denis Dragus kaydetti.
Romanya bu galibiyetle E Grubu'nda 3 puana yükseldi.
Ukrayna ise 0 puanda kaldı.
Romanya gruptaki diğer maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ukrayna ise Slovakya ile karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽️ GOL | STANCIUUU!! GELİŞİNE MUHTEŞEM VURDU! LUNIN ÇARESİZ!! 🚀🚀🇷🇴#EURO2024 pic.twitter.com/OSrm8iISkU— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2024
⚽️ GOL | Bu sefer sahne Razvan Marin'in! Rumenlerden harika goller! Fark 2'ye çıktı! #EURO2024 pic.twitter.com/T7k1CaBNpn— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2024
⚽️ GOL | Dennis Man çevirdi, Draguş topu ağlara gönderdi! Skor 3-0 oldu! Rumenler şov yapıyor! 🕺#EURO2024 pic.twitter.com/m2eQlEIqRK— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2024