EURO 2042 E Grubu'nda Romanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Romanya, Ukrayna'yı 3 golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor.

Günün ilk maçında Romanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

Müsabaka Romanya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta Romanya'nın galibiyet gollerini 29. dakikada Stanciu, 52. dakikada Marin ve 57. dakikada Denis Dragus kaydetti.

Romanya bu galibiyetle E Grubu'nda 3 puana yükseldi.

Ukrayna ise 0 puanda kaldı.

Romanya gruptaki diğer maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ukrayna ise Slovakya ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: