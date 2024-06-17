2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. E Grubu'nda Belçika ile Slovakya karşılaşıyor. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
İŞTE BELÇİKA - SLOVAKYA MAÇIN 11'LERİ:
Belçika: Casteels, Castagne, Debast, Faes, Carrasco, Onana, Mangala, De Bruyne, Doku, Trossard, Lukaku
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin
SLOVAKYA PERDEYİ AÇTI!
⚽️ GOL | Schranz'ın golüyle Slovakya maça golle başladı! Belçika savunmasında büyük hata! 🇸🇰#EURO2024 pic.twitter.com/ytskiSpMK3— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2024
BELÇİKA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Belçika - Slovakya maçı 17 Haziran Pazartesi günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.