2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO)heyecan sürüyor.
E Grubu'nda Belçika ile Slovakya karşılaştı.
Halil Umut Meler'in yönettiği maçı Slovaklar sürpriz bir şekilde 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın tek golünü 7. dakikada Ivan Schranz kaydetti.
BU SONUÇLA BİRLİKTE E GRUBU'NDAKİ GÜNCEL PUAN DURUMU
1- Romanya: 3
2- Slovakya: 3
3- Belçika: 0
4- Ukrayna: 0
İŞTE MAÇIN GOLÜ
⚽ GOL | Schranz'ın golüyle Slovakya maça golle başladı! Belçika savunmasında büyük hata! 🇸🇰#EURO2024 pic.twitter.com/ytskiSpMK3— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2024