Avusturya 0 - 1 Fransa (MAÇ SONUCU - ÖZET) EURO 2024

EURO 2024 D Grubu karşılaşmasında Avusturya ile Fransa karşı karşıya geldi. Fransa, Avusturya'yı tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2024- 21:54 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024- 00:36