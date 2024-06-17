EURO 2024 D Grubu'nda Avusturya ile Fransa karşı karşıya geldi.
Mücadele Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta Fransa'ya 3 puanı getiren golü Wöber'in kendi kalesine attığı golle geldi.
Fransa bu galibiyetle puanını 3 yaptı.
Avusturya ise 0 puanda kaldı.
Grubun diğer maçında Fransa, Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Avusturya ise Polonya ile karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
#ÖZET | 🇫🇷 Fransa, Avusturya'yı tek golle geçti. 📌 Fransa, D Grubu karşılaşmasında Avusturya'yı Maximilian Wöber'in kendi kalesine attığı golle mağlup etti. 📽 İşte maçın özeti: 👇 pic.twitter.com/0L78XbQhJ0— TRT Spor (@trtspor) June 17, 2024