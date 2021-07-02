02 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Belçika İtalya maçında penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Belçika penaltı kazandı! İşte o pozisyon
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Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika spor haberleri: EURO 2020 çeyrek final maçında İtalya ile karşılaşan Belçika, ilk yarının son dakikalarında Doku'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Belçika'da topun başına geçen Lukaku, topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. İşte o anlar...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek final maçında Belçika ile İtalya, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele İtalya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, Belçika karşılaşmanın 45. dakikasında penaltı kazandı.

Maçın hakemi Slavko Vincic, Di Lorenzo'nun Doku'ya müdahalesi sonrası penaltı kararı verdi. Belçika adına topun başına geçen Romelu Lukaku, topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.

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İşte o anlar:

(Görüntüler TRT'den alınmıştır)

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