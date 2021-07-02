02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika EURO 2020 haberi: Belçika - İtalya maçında Bonucci'nin golü VAR'dan döndü!
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda, Belçika ile İtalya çeyrek final maçında kozlarını paylaştı. İtalya, maçın 13. dakikasında Bonucci ile 1-0 öne geçti. Ancak İtalyan savunmacının kaydettiği gol, ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de erken final olarak nitelendirilen Belçika - İtalya müsabakasında gök mavililerin Bonucci ile topu ağlara gönderdiği top, VAR kontrolü sonrası ofsayt olarak değerlendirdi.
Maçın hakemi Slavko Vincic, 13. dakikada Bonucci ile İtalya'nın bulduğu gol sonrası VAR'a gitti ve gol iptal edildi.
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(Görüntü TRT'den alınmıştır)
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