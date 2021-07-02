EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda, Belçika ile İtalya çeyrek final maçında kozlarını paylaştı. İtalya, maçın 13. dakikasında Bonucci ile 1-0 öne geçti. Ancak İtalyan savunmacının kaydettiği gol, ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri