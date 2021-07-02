02 Temmuz 2021, Cuma
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Romelu Lukaku Belçika - İtalya maçında inanılmaz bir gol kaçırdı! İşte o pozisyon | Son dakika EURO 2020 haberleri
Son dakika EURO 2020 haberleri: EURO 2020 çeyrek final maçında İtalya ile karşılaşan Belçika'da Romelu Lukaku, inanılmaz bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. İşte o anlar...
EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika ile İtalya, Allianz Arena'da kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadelenin 61. dakikasında inanılmaz bir pozisyon yaşandı.
Sol kanattan gelişen Belçika atağında Kevin De Bruyne'nin içeri çevirdiği topta Romelu Lukaku, müsait pozisyonu değerlendirmedi. Yıldız futbolcu, pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı.
İşte o pozisyon:
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