Son dakika EURO 2020 haberi: Ukrayna İsveç'i son nefeste geçti! | İsveç 1 - 2 Ukrayna

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Son 16 turunun tamamlandığı karşılaşmada Ukrayna, İsveç'i uzatmada 2-1 geçti ve çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla Ukrayna'nın, çeyrek finaldeki rakibi İngiltere oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 heyecanı İsveç - Ukrayna maçıyla devam etti. Zorlu müsabakada, Ukrayna, 28. dakikada Zinchenko ile 1-0 öne geçti. İsveç ilk yarının bitiminde 43. dakikada Forsberg ile eşitliği sağladı. Maçta, 90 dakika sonunda başka gol sesi çıkmadı ve uzatmaya gidildi.

İsveç, maçın 98. dakikasında Marcus Danielson'un sert hareketi sonrası müsabakada 10 kişi kaldı.

Uzatma bölümlerinin bitmesine sayılı dakikalar kala Ukrayna, 120+1'de Dovbyk ile golü buldu ve maçı 2-1 kazandı.

Ukrayna'nın çeyrek finaldeki rakibi ise İngiltere oldu.

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