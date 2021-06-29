EURO 2020: İsveç-Ukrayna | İlk 11'ler belli oldu
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda E Grubu 1.'si İsveç ile C Grubu 3.'sü Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. İsveç-Ukrayna mücadelesi öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 son 16 turunda İsveç ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Kazanan takımın çeyrek finalde İngiltere ile eşleşeceği maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
İSVEÇ-UKRAYNA İLK 11'LER
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Olsson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Kulusevski, Isak.
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Shaparenko, Yaremchuk.
İSVEÇ-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanacak İsveç-Ukrayna maçı saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
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