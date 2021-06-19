19 Haziran 2021, Cumartesi

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Portekiz 2-4 Almanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Almanya!

Gol düellosunda kazanan Almanya!
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () F Grubu 2. maçında ile karşı karşıya geldi. 6 gollük düelloyu Almanya 4-2 kazandı ve gruptaki ilk puanlarını aldı. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

(2020 Avrupa Şampiyonası) F Grubu 2. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Almanya 4-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada (k.k), 39'da (k.k), 51. dakikada ve 60. dakikada ise kaydetti. Portekiz'in golleri ise 15. dakikada ve 67'de 'dan geldi.

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Bu sonuçla birlikte Almanya 3 puanı hanesine yazdırdı ve 2. maçlar sonunda 3 puan toplayarak 2. sıraya yükseldi. Portekiz ise 3 puanda kaldı ve 3. sırada yer aldı.

Grubun 3. ve son hafta maçları ise 23 Haziran'da oynanacak. Portekiz, ile karşılaşacakken; Almanya ise 'la kozlarını paylaşacak.

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