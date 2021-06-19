Portekiz 2-4 Almanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Almanya!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu 2. maçında Portekiz ile Almanya karşı karşıya geldi. 6 gollük düelloyu Almanya 4-2 kazandı ve gruptaki ilk puanlarını aldı. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 (2020 Avrupa Şampiyonası) F Grubu 2. hafta maçında Portekiz ile Almanya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Almanya 4-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ruben Dias (k.k), 39'da Guerreiro (k.k), 51. dakikada Havertz ve 60. dakikada ise Gosens kaydetti. Portekiz'in golleri ise 15. dakikada Cristiano Ronaldo ve 67'de Diogo Jota'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Almanya 3 puanı hanesine yazdırdı ve 2. maçlar sonunda 3 puan toplayarak 2. sıraya yükseldi. Portekiz ise 3 puanda kaldı ve 3. sırada yer aldı.
Grubun 3. ve son hafta maçları ise 23 Haziran'da oynanacak. Portekiz, Fransa ile karşılaşacakken; Almanya ise Macaristan'la kozlarını paylaşacak.
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