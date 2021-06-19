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Son dakika EURO 2020 haberleri: Portekiz'den Almanya maçında kendi kalesine 2 gol birden! Tarihe geçtiler

Portekiz'den kendi kalesine 2 gol birden! Tarihe geçtiler
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika spor haberleri: F Grubu'nda ile Almanya arasında oynanan maçta Portekiz cephesinde büyük bir şanssızlık yaşandı. Süper yıldızı 'nun attığı golle 1-0 öne geçen Portekiz, 35 ve 39. dakikalarda kendi kalesine attığı peş peşe gollerle yenik duruma düştü. İşte o pozisyonlar...

F Grubu'nda ile Almanya, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Portekiz, 15. dakikada 'nun attığı golle 1-0 öne geçmesi sonrası şanssız anlar yaşadı.

Mücadeleyi 1-0 önde götüren Portekiz, 35. dakikada Ruben Dias ve 39. dakikada Raphale Guerreiro'nun kendi kalesine attığı gollerle 2-1 geriye düştü.

TARİHTE BİR İLK

Portekiz, kendi kalesine 2 gol birden atarak Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçta kendi kalesine 2 gol atan ilk takım olarak tarihe geçti.

İŞTE O POZİSYONLAR (Görüntüler TRT'den alınmıştır)

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