19 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Macaristan 1-1 Fransa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Macaristan'a diş geçiremedi
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nda , ile 1-1 berabere kaldı. Macaristan'ın golü 'dan gelirken, Fransa'nın golünü kaydetti.

'nda ile , 'da karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Macaristan'ın golü 45+2. dakikada 'dan gelirken, Fransa'nın golünü 66. dakikada kaydetti.

Fransa bu sonuçla puanını 4'e yükselterek maç fazlasıyla lider konumda yer aldı. Gruptaki ilk puanını alan Macaristan ise maç fazlasıyla 3. sırada kendine yer buldu.

F Grubu'nda 3. maçlar çarşamba günü oynanacak mücadelerlerle devam edecek. 23 Haziran TSİ 22.00'de - Fransa ve - Macaristan karşı karşıya gelecek.

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