Son dakika EURO 2020 haberleri: Macaristan 1-1 Fransa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Son dakika spor haberleri: EURO 2020 F Grubu'nda Fransa, Macaristan ile 1-1 berabere kaldı. Macaristan'ın golü Attila Fiola'dan gelirken, Fransa'nın golünü Antoine Griezmann kaydetti.
EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ile Fransa, Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Macaristan'ın golü 45+2. dakikada Attila Fiola'dan gelirken, Fransa'nın golünü 66. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.
Fransa bu sonuçla puanını 4'e yükselterek maç fazlasıyla lider konumda yer aldı. Gruptaki ilk puanını alan Macaristan ise maç fazlasıyla 3. sırada kendine yer buldu.
EURO 2020 F Grubu'nda 3. maçlar çarşamba günü oynanacak mücadelerlerle devam edecek. 23 Haziran TSİ 22.00'de Portekiz - Fransa ve Almanya - Macaristan karşı karşıya gelecek.
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