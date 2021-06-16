2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ımız, Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kaybeden Ay-yıldızlılarda maçın ardından Mert Müldür açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki oyuncu, "Hepimiz çok üzgünüz dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Takım'ımız, Galler'e 2-0 mağlup oldu ve ikinci maçından da puansız olarak sahadan ayrıldı. Mücadelenin ardından Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hepimiz çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Üzücü bir olay, yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak çıkar mıyız, bilmiyorum ama elimizden geleni İsviçre maçında yapmalıyız.

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