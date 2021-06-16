16 Haziran 2021, Çarşamba

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Türkiye-Galler maçı sonrası Mert Müldür: Çok üzgünüz

Mert Müldür: Çok üzgünüz
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () A Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ımız, ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kaybeden Ay-yıldızlılarda maçın ardından açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki oyuncu, "Hepimiz çok üzgünüz dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

A Grubu 2. maçında A Milli Takım'ımız, 'e 2-0 mağlup oldu ve ikinci maçından da puansız olarak sahadan ayrıldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hepimiz çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Üzücü bir olay, yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak çıkar mıyız, bilmiyorum ama elimizden geleni maçında yapmalıyız.

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