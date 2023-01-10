Bilim-kurgu ve korku öğelerini birleştirerek ikonik bir seri ortaya çıkaran Dead Space'in ilk oyununun yeniden yapımının piyasaya sürülmesine sayılı günler kaldı. Electronic Arts ise oyuncuları sevindirecek bir kampanya ile geldi.

İkonik bilim-kurgu gerilim serisi Dead Space, yeni oyunuyla 27 Ocak'ta dönmeye hazırlanıyor. İlk oyunun yeniden hazırlanmış hali olan Dead Space Remake, özel bir ön sipariş fırsatı sunuyor. EA Games, Remake'i alan müşterilerine Dead Space 2'yi ücretsiz verecek.

DEAD SPACE REMAKE ALANA DEAD SPACE 2 ÜCRETSİZ VERİLECEK

Electronic Arts, 27 Ocak'ta çıkış yapacak Dead Space Remake için ön sipariş veren oyunculara Dead Space 2'yi ücretsiz sunacağını duyurdu. Steam'den ön sipariş veren kullanıcılara özel olarak sunulan bu kampanya, 129 TL'lik oyunu ücretsiz hale getiriyor.

Steam'de 999 TL'lik fiyat etiketine sahip olan remake PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC'de piyasaya sürülecek. EA'in Frostbite oyun motoru ile geliştirilen oyun, 2008 yılında çıkış yapan projenin elden geçirilmiş hali olarak sunulacak.

Bilim-kurgu serisini bilmeyenler için, oyun, mutasyona uğramış ekip arkadaşlarıyla dolu bir maden gemisini araştıran mühendis Isaac Clarke'ı ele alıyor. Remake ise çok daha iyi grafik kalitesi, ses ve çok daha kısa yükleme süresi vadediyor.

Steam'de Remake'i ön sipariş veren oyuncular, Dead Space 2'yi ücretsiz olarak alabilecek. Ancak benzer bir kampanyanın PlayStation 5 veya Xbox Series X/S'teki oyuncular için geçerli olmayacağını belirtmek gerekiyor.