Yaklaşık 12 yıl önce Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kariyerlerinin zirvesindeyken Barcelona-Real Madrid derbileri adeta bir Messi-Ronaldo maçıydı.
FIFA 2023'te bir devir sona eriyor! İşte FIFA23'ün en iyi 23 oyuncusu
EA Sports'un her yıl geliştirdiği FIFA 2023'te oyuncuların reytingleri resmen açıklandı. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin reytingleri şaşırtsa da listenin zirvesinde Karim Benzema yer aldı. İşte FIFA 2023'ün enleri...
İkilinin ambargo koyduğu Ballon d'Or'u başka birinin kazanacağı düşünülmezken 2018'de Luka Modric araya girdi ve bu hikayeyi değiştirdi.
İlerleyen yaşlarıyla Messi ve Cristiano Ronaldo, performans düşüklüğü yaşadığı bu dönemde FIFA reytinglerinde de gerileme gördü.