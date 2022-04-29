Blizzard'tan ani bir duyuru geldi. Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Warcraft'ın yeni bir mobil oyunu duyuruldu. İşte o açıklama...

Blizzard Warcaft mobil oyunu duyurusunun ne zaman yapılacağını resmen açıkladı. Firma böylece, uzun süredir dedikodusu dolaşan "Warcraft mobil oyunu"nu da doğrulamış oldu. Geçtiğimiz haftalarda yeni World of Warcraft eklenti paketi Dragonflight'ı duyuran Blizzard'ın bu mobil projesi, bir RTS oyunu olacak.

Blizzard, resmi internet sitesinde, etkinliği şöyle duyurmuş:

"Warcraft mobil oyun duyurusuna hepiniz davetlisiniz!

Azeroth'un kahramanlarına, yeni bir mobil oyun macerası sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve oyunu oynamaya başlamanız için sabırsızlanıyoruz. 3 Mayıs akşamı, mavi perdenin altından Warcraft evreninde geçen ilk mobil strateji oyununu ortaya çıkarırken bize katılın!"

Blizzard, mobil Warcraft oyununu (hatta, bazı dedikodular bir değil iki oyunun geliştirildiğini iddia ediyor) büyük bir özenle gizliyor. 2018'den beri gündemde olan söylenti, World of Warcraft'taki Pet dövüştürme mekaniğinin çok sevilmesinin ardından, Pokemon GO tarzında bir oyununun geliştirildiği yönündeydi. Ancak Blizzard, bunun bir strateji oyunu olacağını özellikle belirtmiş. Bu yüzden bazı oyuncular, Warcraft 3 benzeri bir oyununu mobil için duyurulmasını bekliyor.