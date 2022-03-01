Forza Horizon 5'ten büyük güncelleme! İşaret dili geliyor

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve oyunseverlerin büyük ilgisini çeken Forza Horizon 5'ten büyük bir jest geldi. Oyunun yayıncısı Microsoft, büyük bir güncelleme getirerek işitme engelli bireylere de dil desteği sunacak. İşte detaylar...

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 14:18