Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı Forza Horizon serisinin 5. oyuncu Forza Horizon 5, geçtiğimiz yıl resmen piyasaya sürüldü.
Oyun 2021 yılının en yüksek not ortalamasına sahip olurken, aynı zamanda ön satış rekoru da kırmıştı.
1 Mart (bugün) itibarıyla oyuna gelecek güncellemeyle birlikte işitme engelli bireyler, ara sahneleri atlamak zorunda kalmayacak. Oyuna Amerikan ve İngiliz işaret dili seçeneği eklenecek.
FORZA HORIZON 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum
İşletim Sistemi: Windows 10 version (1909) ya da yükseği
İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460
RAM: 8GB
Ekran Kartı: AMD RX 470 / Nvidia GTX 970
VRAM: 4GB
Sabit Disk: 110 GB
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 10 version (1909) ya da yükseği
İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400
RAM: 16GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX 590 / Nvidia GTX 1070
VRAM: 8GB
Sabit Disk: 110 GB