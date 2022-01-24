League of Legends severlerin uzun süredir beklediği Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde ilk hafta sona erdi. Ligin ilk haftası nefes kesen maçlara sahne oldu. İşte 2022 VFŞL Kış Mevsimi 1. hafta toplu sonuçları ve öne çıkanlar...

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde hasret 2022 Kış Mevsimi ile sona erdi. League of Legends'ın Türkiye liginde ilk hafta maçları tamamlandı. Hafta, nefes kesen maçlara sahne olurken bazı takımlar ise hayal kırıklığı yarattı.

İŞTE VFŞL'DE İLK HAFTA SONUÇLARI

Beşiktaş Esports 1-0 Fenerbahçe Espor

Team Aurora 1-0 NASR Esports

Dark Passage 1-0 Galatasaray Esports

Galakticos 0-1 fastpay Wildcats

5 Ronin 1-0 SuperMassive Blaze

F.BAHÇE VE NASR KÖTÜ BAŞLADI

VFŞL Kış Mevsimi'nin ilk haftasında şüphesiz Fenerbahçe Espor ve NASR Esports'un performansları dikkat çekti. Özellikle geçtiğimiz sezon finalde Galatasaray'a mağlup olan ve sezon öncesinde kadrosuna başta Bolulu olmak üzere önemli transferler yapan NASR Esports, sezona 2 mağlubiyetle başladı. Öte yandan geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe Espor da sezona aldığı 2 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptı.

Öte yandan 5 Ronin, Dark Passage ve Team Aurora Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'ne 2'de 2 yaparak flaş bir başlangıç yapmış oldu. Son şampiyon Galatasaray Esports ise, ilk gün NASR'ı devirse de Dark Passage'a diş geçiremedi.