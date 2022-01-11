PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) artık tüm platformlarda tamamen ücretsiz oldu!

Oyun dünyasının son yıllardaki en popüler oyunlarından PlayerUnknown's Battlegrounds ya da daha çok bilinen ismiyle PUBG, artık Free To Play bir oyuna dönüştü. Battleroyale türündeki bu oyun, oyuncular tarafından tüm platformlarda ücretsiz olarak oynanabilecek. Peki PUBG'yi ücretsiz oynayanlar ile ücretli oynayanlar arasında ne fark olacak? Detaylar haberimizde...

Son yıllarda oyun dünyasını kasıp kavuran ve Battleroyale denilen akımın öncüsü pozisyonunda bulunan PUBG'den, oyunculara iyi bir haber geldi. Daha önce PC ve konsoldan PUBG oynamak isteyen oyuncuların oyunu satın alması gerekiyordu. Ancak PlayerUnknown's Battlegrounds artık tamamen ücretsiz oldu.

PUBG'yi ücretsiz oynamak isteyen oyuncular, 12 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan büyük güncellemenin ardından oyuna ücretsiz olarak erişebilecekler. Ancak oyunun ücretsiz versiyonunda bazı eksiklikler olacak. PUBG: Battlegrounds'ın tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için BATTLEGROUND Plus hesabı almanız gerekecek.

BATTLEGROUND PLUS NEDİR?

PUBG oyununu daha önce satın alanlar oyunun tamamen ücretsiz olmasına üzülmeyecek. Çünkü oyunu daha önce satın alan oyuncular, otomatik olarak Battleground Plus hesabına geçiş yapacak.Oyunu ücretsiz edinenler ise Plus üyeliğe para ödeyerek geçiş yapabilecek.

BATTLEGROUNDS Plus yükseltme ürünü/DLC, oynaması ücretsize geçildikten sonra 12,99$ karşılığında satılacak.

BATTLEGROUND PLUS ÖZELLİKLE ŞU ŞEKİLDE

Battleground Plus'a sahip hesaplar aşağıdakilere otomatik olarak erişim sağlayacaktır.

Survival Mastery XP +%100 artırma

Kariyer – Madalya sekmesi

Dereceli Mod

Özel eşleşme sunucuları

BATTLEGROUNDS Plus ayrıca şu eşyaları içerecek:

Kaptanın Kamuflaj Şapkası

Kaptanın Kamuflaj Maskesi

Kaptanın Kamuflaj Eldivenleri

Bonus 1300 G-COIN

MEVCUT OYUNCULARA 'ÖZEL HATIRA PAKETİ'

PUBG: Battlegrounds ücretsiz olmadan önce oyunu satın alan oyunculara bu zamanki desteklerinden ötürü ücretsiz olarak Battleground Plus hesap yükseltmesi ve çeşitli ödüller içeren PUBG ÖZEL HATIRA PAKETİ'ne otomatik olarak sahip olacaklar.

Ödüller:

PUBG - ÖZEL HATIRA PAKETİ

BATTLEGROUNDS Plus

Kostüm kozmetik seti

Savaş Görmüş Miras Korse

Savaş Görmüş Miras Ceket

Savaş Görmüş Miras Eldiven

Savaş Görmüş Miras Pantolon

Savaş Görmüş Miras Bot

Köstek ve Cıvata Mirası - Tava

İsimlik - Savaş Görmüş Miras

Battleground Plus: Oynaması ücretsiz geçiş sonrasında ilk girişinizde hesabınıza otomatik olarak verilecektir. Diğer ödüller, oynaması ücretsiz geçiş sonrasındaki ilk girişinizde otomatik olarak hesap envanterinize eklenecektir.

PUBG TARAFINDAN YAYINLANAN FRAGMAN İSE ŞU ŞEKİLDE

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