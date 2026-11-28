Manchester United-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, 12. hafta kapsamında Brentford'u konuk edecek. Yeni teknik direktörüyle çıkış yakalamak isteyen ev sahibi ekip, üç puan peşinde. Manchester United-Brentford maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?