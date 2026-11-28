Manchester United-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, 12. hafta kapsamında Brentford'u konuk edecek. Yeni teknik direktörüyle çıkış yakalamak isteyen ev sahibi ekip, üç puan peşinde. Manchester United-Brentford maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Premier Lig'de Brentford, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Manchester United'a konuk olacak. Üst sıraları hedefleyen Londra temsilcisi, deplasmandaki galibiyet hasretini noktalamak istiyor. Manchester United ise Mauricio Pochettino yönetiminde yeni bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Peki, Manchester United-Brentford maçı saat kaçta, hangi kanalda?
MANCHESTER UNITED-BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?
28 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak. Mücadeleye Manchester United'ın stadı Old Trafford ev sahipliği yapacak.
MANCHESTER UNITED-BRENTFORD MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Premier Lig karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Müsabaka yayıncı kuruluşun abonelerine canlı olarak sunulacak.
BRENTFORD DEPLASMANDA HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR
Premier Lig'in resmi maç öncesi değerlendirmesine göre Brentford, deplasmanda oynadığı son 10 lig karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. Keith Andrews'un öğrencileri, Manchester United karşısında bu seriyi noktalamayı hedefliyor.
MANCHESTER UNITED ALT SIRALARDAN KURTULMAK İSTİYOR
Sezonun ilk 11 karşılaşmasında 8 puan toplayan Manchester United, 12. hafta öncesinde 19. sırada bulunuyor. Kırmızı Şeytanlar, taraftarı önündeki mücadeleyi kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.