Inter-Genoa maçı nasıl izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta?

İtalya Serie A'da Inter, 13. hafta kapsamında Genoa'yı konuk edecek. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Milano ekibi, formda rakibi karşısında üç puan arayacak. Inter-Genoa maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu maçta görev alacak mı?