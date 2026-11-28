Inter-Genoa maçı nasıl izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta?
İtalya Serie A'da Inter, 13. hafta kapsamında Genoa'yı konuk edecek. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Milano ekibi, formda rakibi karşısında üç puan arayacak. Inter-Genoa maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu maçta görev alacak mı?
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İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Inter, Genoa'yı konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı mağlup eden Milano ekibi, Avrupa'daki başarısını lige taşımak istiyor. Genoa ise son haftalardaki yükselişini güçlü rakibi karşısında sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Inter-Genoa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
INTER-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter-Genoa maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.
INTER-GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?
Serie A'nın 13. haftasındaki mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı yayıncı kuruluşun televizyon kanalı ve dijital platformu aracılığıyla takip edebilecek.
HAKAN ÇALHANOĞLU GENOA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Atalanta karşılaşmasında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, Genoa mücadelesinde forma giyemeyecek. Inter'in yaptığı resmi açıklamada milli futbolcunun sağ uyluk arka adale grubunda kas problemi tespit edildiği bildirildi.
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