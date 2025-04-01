İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid, deplasmanda 1-0 yendiği maçın rövanşında sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.

16. dakikada Barrenetxea'nın golüne 30'da Endrick karşılık verdi, 72'de Alaba'nın kendi kalesine attığı golle konuk ekip 2-1 öne geçti.

R. Sociedad, 80'de Oyarzabal'la durumu 3-1'e getirse de eflatun beyazlılar 82'de Bellingham, 86'da da Tchouameni ile 4-4'ü buldu.

Oyarzabal'ın 90+3'te gelen golüyle maç uzatmalara taşınırken, Real Madrid'e final biletini getiren gol 115. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Rüdiger'in kafa golü ile geldi.

Milli yıldız Arda Güler maça 106. dakikada Rodrygo'nun yerine dahil oldu.

İşte o gol...

RAKİP BARÇA VEYA ATLETICO

Real Madrid'in Copa del Rey finalindeki rakibi Barcelona - Atletico Madrid eşleşmesinin galibi olacak.

İki ekip arasındaki ilk maç 4-4 sona ermişti. Atletico Madrid - Barcelona rövanşı ise 2 Nisan Çarşamba günü saat 22.30'da Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.