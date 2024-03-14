Kış transfer döneminde Al Ettifaq ile olan sözleşmesini fesh edip Ajax'a transfer olan İngiliz oyuncu Jordan Henderson, Suudi Arabistan'daki günleri hakkında konuştu.

Arabistan'dan ayrıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Suudi Arabistan'a gidince şunu anladım ki benim damarlarımda 'futbol' akıyor. Oraya giderek bir hata yaptım, bana göre bir yer değil." ifadelerini kullandı.

Avrupa futboluna dönüşü için konuşan Henderson, "Suudi Arabistan"dan sonra Avrupa'ya dönmek beni çok mutlu etti. Ajax'taki projeden ötürü çok mutluyum." dedi.

Sezon başında Liverpool'dan yüklü bir maaş karşılığı Al Ettifaq'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, devre arasında Al Ettifaq'dan ayrılıp Ajax'a transfer olmuştu.