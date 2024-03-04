Ligin 24. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jeremie Frimpong ve 73. dakikada Alejandro Grimaldo attı. Ev sahibi ekipte Jan Thielmann, 14. dakikada kırmızı kart gördü.

Bundesliga lideri Bayer Leverkusen, Avrupa'nın 5 büyük liginde tek namağlup takım konumunda bulunuyor.

Bundesliga'nın ilk kez oynandığı 1890-91 sezonundan beri şampiyonluk sevinci yaşayamayan Bayer Leverkusen, son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih'in hegemonyasına son vererek ilk kez kupayı kazanmak istiyor.

Bayern Münih ise deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kalarak puan kayıplarına yenisini ekledi.

İkinci sırada yer alan Bayern Münih, bu sonuçla puanını 54 yaptı. Xabi Alonso yönetimindeki 64 puanlı Bayer Leverkusen, ligin bitimine 10 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile farkı 10 puana çıkardı.