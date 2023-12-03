Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Tottenham'ı ağırladı.
Saat 19.30'da başlayan karşılamada Heung Min Son 6. dakikada Tottenham'ı 1-0 öne geçirirken, 3 dakika sonra kendi kalesine attığı gol sonrası durum 1-1'e geldi.
31. dakikada Foden'la 2-1 öne geçen ev sahibi Man City'ye 69'da Lo Celso karşılık verdi: 2-2.,
81'de Jack Greilish ile yeniden öne geçen Manchester City, 90'da Dejan Kulusevski'nin golüne engel olamayınca mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından, Premier Lig'in 3. sırasındaki Manchester City puanını 30'a, 5. sıradaki Tottenham ise 27'ye yükseltti.
Ligin 15. haftasında Manchester City, 6 Aralık Çarşamba akşamı 23.15'te Aston Villa deplasmanına konuk olacak; Tottenham ise 7 Aralık Perşembe akşamı 23.15'te evinde West Ham'ı ağırlayacak.