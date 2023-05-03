Serie A 33. hafta maçında Inter, Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda Verona'nın konuğu oldu. Ligin 4. sırasında yer alan Inter mücadeleden 6-0'lık rahat skorla galip ayrıldı ve 60 puana yükseldi. 18. sıradaki Verona ise 27 puanda kaldı.

HAKAN'DAN 'AKILLARA ZARAR' GOL!

Uzaktan attığı gollerle Avrupa'da adeta marka haline gelen Hakan Çalhanoğlu bu listeye bir yenisini daha ekledi.

Karşılaşmanın 36. dakikasında kaleye yaklaşık 30 metre uzakta topla buluşan Hakan sert bir şut çıkardı ve topu ağlara yolladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun bu golü sosyal medyada da büyük ses getirdi. Pek çok futbol sever bu golle ilgili "akıllara zarar", "inanılmaz" ve "sadece Hakan'ın atabileceği türden bir gol" tarzı yorumlarda bulundu.

İşte o anlar...





















