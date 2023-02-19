Toulouse 2-3 Marsilya (Maç sonucu ÖZET)

Fransa Ligue 1 24. hafta karşılaşmasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya deplasmanda konuk olduğu Toulouse'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada milli yıldız bir de gol kaydetti.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 00:37