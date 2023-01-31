Premier Lig devleri Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen için harekete geçti!

İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli'de Victor Osimhen'in performansı ön plana çıkıyor. Yıldız futbolcuyu sezon sonunda transfer etmek üzere Premier Lig devlerinin harekete geçtiği öğrenildi.

Victor Osimhen bu sezonki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekiyor.

Serie A'da adım adım şampiyonluğa giden lider Napoli'nin yıldızı, gol krallığı yarışında da ilk sırada yer alıyor.

24 yaşındaki futbolcu, 16 lig maçında 14 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

Nijeryalı oyuncu, bu sezonki performansıyla özellikle de Premier Lig takımlarının radarına girmiş durumda.

İngiliz basını, Arsenal ve Manchester United'ın sezon sonunda Osimhen'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayacağını öne sürdü.