Premier Lig'de transferin son gününe girilirken rekor bir imzanın gelmek üzere olduğu öğrenildi.

Chelsea'nin Dünya Kupası'nın yıldızlarından Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'le anlaşma sağladığı kaydedildi. Uzun süren pazarlıkların ardından Chelsea'nin Benfica'yı ikna edemediği, Enzo'nun serbest kalma bedeli olan 120 milyon euroyu ödemeyi ise kabul ettiği öğrenildi. İngiliz basını, parayı tek ödemede istediği için görüşmelerin uzadığını sayfalarına taşırken transferin son saatlerine kadar resmi açıklamanın geleceği ifade edildi.

Dünya Kupası'nda oynadığı 7 karşılaşmada 1 gol 1 asist üreterek turnuvanın en değerli genç oyuncusu ödülünü almıştı.

Turnuvanın ardından dünya devlerini peşinden sürükleyen Enzo Fernandez, geçen yılın Temmuz ayında River Plate'ten 14 milyon euroya transfer edilmişti.

Chelsea eğer transferin son gününde Enzo'ya imza attırabilirse Romelu Lukaku için ödediği 113 milyon euroluk kulüp rekoru kırılmış olacak.